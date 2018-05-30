В ЮАР буйвол спас ящерицу от молодого льва

В Национальном парке Крюгера в ЮАР буйвол отбил ящерицу у молодого льва. Очевидцы сняли ролик, который был опубликован на YouTube- канале Kruger Sightings.
Львенок нес добычу, когда его заметил большой бык. Рогатое животное тут же оказалось возле молодого хищника и повалило его на землю. В этот момент ящерица освободилась из пасти льва.
Буйвол был довольно агрессивен в своей спасательной операции и даже боднул львенка рогами так, что тот перевернулся в воздухе и бросился наутек. После этого бык встал над рептилией, чтобы защитить ее от других львов.
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