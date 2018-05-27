В кафе в Тайланде посетителям предлагают полежать в гробу

В одном из кафе Тайланда посетители могут получить бесплатный напиток или хорошую скидку, если согласятся полежать в гробу, сообщают информагентства.

Данное заведение было открыто специально для исследования одного профессора, который пишет кандидатскую диссертацию на тему "Как снизить жадность и коррупцию при помощи буддизма". Профессор пытается добиться того, чтобы посетители сумели осознать и принять смерть.

К слову, посетителям приходится полежать в закрытом гробу, который стоит на веранде кафе. Те, кто пережил этот опыт, рассказывают, что время в закрытом гробу тянется мучительно долго и возникают мысли, что его могут не открыть.