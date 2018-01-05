В Китае открылся отель из снега и льда

5 января, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Первый в Китае отель изо льда и снега, расположенный в городе Гэньхэ автономного района Внутренняя Монголия, сдан в эксплуатацию. Об этом сообщает сайт "Хуаньцюван".

Комплекс построен из 1,5 тыс. т льда и снега и покрывает площадь в 1 тыс. кв.м. В гостинице 10 номеров, площадь которых от 10 до 15 кв.м. Каждый номер имеет уникальный дизайн. Сами комнаты, а также интерьер, включая кровати, лампы, столы и другие предметы, выполнены изо льда и снега. Кровати застелены влагостойкими карематами и оленьими шкурами. Температура в отеле всегда держится на уровне около минус 4 градусов, гостям выдают спальные мешки и одежду. Кроме номеров изо льда и снега, туристам доступны и теплые комнаты.

В отеле есть актовый зал, библиотека, бар и кухня. Музыкальные инструменты и посуда тоже изо льда и снега.

Отель, работающий до конца февраля текущего года, растает до конца мая и заново отстроится с наступлением следующей зимы.-0-