В коробке с монетами оказалось целое состояние

69-летняя женщина из города Кингстон-апон-Халл из региона Йоркшир и Хамбер на востоке Великобритании собралась выбросить коробку со старыми монетами, которая валялась на чердаке ее дома, но после уговоров внуков решила сдать их оценщику. Оказалось, что одна из этих монет стоит 100 тысяч фунтов стерлингов.
Женщина унаследовала редкую монету от деда. Она думала, что монета не представляет ценности. Одновременно старушка решила оценить серебряный чайный сервиз и бижутерию, полагая, что они стоят дорого. Но дорогой оказалась только эта монета.
Бабушка собирается потратить деньги на круиз и поделиться с внучкой.
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