В Лондоне нашлось письмо Галилея, из-за которого его обвинили в ереси

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Письмо Галилео Галилея, ставшее основанием для обвинения его инквизицией в ереси, обнаружено в Лондоне. Об этом сообщил журнал Nature.

Письмо нашлось 2 августа, но известно об этом стало только сейчас. "Я не мог поверить, что обнаружил письмо, которое фактически все ученики Галилея считали безнадежно утерянным, - заявил историк из Бергамского университета Сальваторе Риччардо. - Это кажется еще более невероятным, потому что письмо было найдено не в каком-нибудь малоизвестном книгохранилище, а в самой библиотеке Королевского общества".

На семи страницах, датированных 21 декабря 1613 года и подписанных инициалами G.G. (Galileo Galilei), ученый сообщал другу Бенедетто Кастелли теорию о движении Земли вокруг Солнца. Этот взгляд противоречил официальной религиозной доктрине, согласно которой Земля считалась недвижимой. Специалисты полагают, что существует несколько копий и две версии письма. Одна из версий хранится в архивах Ватикана, а вторая 7 февраля 1615 года была направлена инквизиции.

Галилео Галилей - итальянский астроном, физик и изобретатель, один из основоположников современной механики. Выдвинул идею об относительности движения, установил законы инерции, свободного падения и движения тел по наклонной плоскости. Создал один из первых телескопов.-0-