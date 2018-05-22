В Лондоне открылась престижная цветочная выставка Chelsea Flower Show

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лондоне на территории Королевского госпиталя Челси сегодня открылась крупнейшая в Европе цветочная выставка Chelsea Flower Show, сообщают информагентства.
В большом выставочном павильоне площадью около 12 тыс. кв.м представлены самые необыкновенные цветы и цветочные композиции.
Ежегодно выставку посещают свыше 150 тыс. человек. Среди гостей - члены королевской семьи.
В нынешнем году королева Великобритании Елизавета II уже осмотрела экспозицию Chelsea Flower Show. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и ее муж также побывали на выставке.
Выставка имеет уже более чем 100-летнюю историю, она проводится с 1913 года. Организатором Chelsea Flower Show выступает Королевское садоводческое общество, патроном которого является королева Елизавета II.-0-
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