В Милане открылась "самая красивая" кофейня Starbucks

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая американская сеть кофеен Starbucks открыла свое первое кафе на территории Италии - Starbucks Reserve Roastery. Об этом сообщается на сайте компании.

Новая кофейня находится в центре Милана на площади Пьяцца Кордузио. Торжественное открытие состоялось вечером 6 сентября, для всех клиентов кофейня распахнула двери утром 7 сентября.

В компании Starbucks называют миланскую кофейню самой красивой в мире. В здании стеклянные потолки, в интерьере использованы яркие цвета. Здесь посетители могут наблюдать за процессом обжаривания зерен и приготовлением напитков в кофейном баре.

Первая кофейня Starbucks открылась для посетителей в США в 1971 году. Сегодня это известный в мире бренд, который основал более 25 тыс. кафе в 78 странах. Первая кофейня Starbucks в Европе заработала 20 лет назад в Лондоне.-0-

Фото Starbucks