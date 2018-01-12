В московском парке появились ледяные холсты для рисования ультрафиолетовой указкой

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В московском парке "Сокольники" разместили пять ледяных плит, которые можно разрисовать при помощи специальной ультрафиолетовой указки, сообщает ТАСС.

Ширина, как и высота, каждого из ледяных полотен равняется примерно двум метрам. Масса такой плиты составляет 500 кг.

На внутренней стороне ледяных скульптур закреплен щит, обработанный люминофором - веществом, которое способно преобразовывать поглощаемую им энергию в световое излучение. Люминофор впитывает ультрафиолетовое излучение, исходящее от указки, и сохраняет в памяти контуры, создаваемые художником. В результате получается картина, которая сияет на льду как минимум 15 минут, переливаясь и играя красками.

Ледяные холсты будут находиться в парке до 14 января, желающие смогут посетить мастер-классы световых художников и полюбоваться их картинами.-0-