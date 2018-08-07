В Москве избили актера фильма "Такси"

Московская полиция разыскивает подозреваемого в избиении французского актера Сами Насери в центре Москвы, сообщает ТАСС.
Сотрудники столичного МВД уже подтвердили факт избиения актера.
По информации следствия 5 августа поступил сигнал о конфликте в одном из клубов Москвы. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в ходе словесной перепалки неизвестный нанес удар в лицо французскому актеру и скрылся. Сами Насери обратился в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, после чего был отпущен.
Сами Насери является известным французским актером, который прославился за счет главной роли в фильме "Такси" и последующих его частей.
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