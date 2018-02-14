В небе над Лондоном появилось огромное сердце

Британский бренд аксессуаров Anya Hindmarch выпустил в небо над Лондоном огромный красный шар в форме сердца.

Такой необычной рекламной кампанией бренд решил отпраздновать День всех влюбленных. Девиз этой акции звучал следующим образом: "Это не только для тебя - это для всех". Красный шар в течение всего дня будет появляться в известных местах столицы, что должно порадовать местных жителей и туристов, а также добавить праздничной атмосферы.-0-