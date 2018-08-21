В Нью-Йорке две козы парализовали работу участка метро

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нью-Йорке две козы парализовали работу одного из участков метрополитена, сообщает газета The New York Times.
Козы два часа прохаживались по линии в Бруклине - со станции Fort Hamilton Parkway до 8th Avenue.
В конце концов "нарушительниц" словили. Откуда животные могли сбежать, не уточняется. Движение на путях восстановлено.-0-
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