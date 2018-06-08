В новом фильме Тарантино снимутся Аль Пачино, Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новом фильме культового режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" на одной съемочной площадке встретятся Аль Пачино, Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Variety.

Действие фильма происходят в Лос-Анджелесе в конце 1960-х годов. Тарантино расскажет зрителям историю экс-звезды телевизионных вестернов Рика Далтона, а также его дублера Клиффа Бута. Роли этих героев исполнят Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Аль Пачино сыграет героя Марвина Шварца - агента Рика Далтона.

Аль Пачино впервые будет работать с Тарантино, а вот Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт уже снимались у знаменитого режиссера.

Планируется, что картина "Однажды в Голливуде" выйдет на широкие экраны в августе 2019 года.-0-