В новом фильме Тарантино снимутся Аль Пачино, Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новом фильме культового режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" на одной съемочной площадке встретятся Аль Пачино, Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Variety.
Действие фильма происходят в Лос-Анджелесе в конце 1960-х годов. Тарантино расскажет зрителям историю экс-звезды телевизионных вестернов Рика Далтона, а также его дублера Клиффа Бута. Роли этих героев исполнят Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Аль Пачино сыграет героя Марвина Шварца - агента Рика Далтона.
Аль Пачино впервые будет работать с Тарантино, а вот Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт уже снимались у знаменитого режиссера.
Планируется, что картина "Однажды в Голливуде" выйдет на широкие экраны в августе 2019 года.-0-
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