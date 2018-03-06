В парижском Диснейленде откроется сразу три тематических парка

Диснейленд в Париже пополнится тремя тематическими парками. Первый будет посвящен легендарному фильму "Звездные войны", второй – мультфильму "Холодное сердце", а третий – супергероям из вселенной Marvel. Также обещают создать искусственное озеро, которое станет объединяющей зоной трех парков и сценой для различных выступлений.

The Walt Disney Company планирует потратить на проект 2 миллиарда евро. Расширить же парк развлечений хотят до 2025 года.

Президент компании Роберт Аллен Айгер сказал, что данный проект стал самым грандиозным со дня открытия Диснейленда в Париже. В The Walt Disney Company надеются на привлечение большего количества посетителей.

Диснейленд в Париже открылся еще в 1992 году. Каждый год сюда приезжает около 13 миллионов человек. Сейчас там есть пять тематических парков в Disneyland Park, сгруппированных вокруг замка Спящей красавицы. К парку аттракционов прилегает парк Walt Disney Studios Park, рядом находится квартал Disney Village. В нескольких минутах езды от Диснейленда расположено поле для гольфа Golf Disneyland.