В пятницу на Земле произошла магнитная буря

Слабая магнитная буря зарегистрирована на Земле утром 20 апреля. Магнитная буря в пятницу стала неожиданностью для астрономов, ведь возмущения магнитного поля произошли при полном отсутствии солнечной активности. Об этом сообщает ТАСС.

Возмущения магнитного поля Земли не прогнозировались ни долгосрочным, ни краткосрочным трехдневным прогнозом, а его точность - не менее 80%.

Магнитная буря была зарегистрирована в 06:00 по московскому времени. Слабая магнитная буря, начавшаяся в пятницу утром, усилилась до средней и стала самой крупной с начала года. К 09:00 буря усилилась до уровня средней. Событие длилось более восьми часов. До этого подобной интенсивности достигала лишь одна буря в этом году ночью с 18 на 19 марта, но продолжительность максимальной фазы была около двух с половиной часов.

Сегодняшняя буря оказалась самой крупной и интенсивной с начала этого года. С начала года на Земле зафиксировано семь магнитных бурь. По прогнозам, до середины мая магнитных бурь не будет.