В сети появился первый трейлер фильма "Люди Икс: Темный Феникс"

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания 20th Century Fox Russia разместила на своем YouTube-канале первый трейлер фильма "Люди Икс: Темный Феникс".

Главная героиня - Джин Грей (ее играет Софи Тернер). Девушка получает суперспособности, превращающие ее в Темного Феникса, однако она оказывается не в силах совладать с собственной мощью. Людям Икс придется постараться не только спасти Джин, но и остановить инопланетную расу, которая желает получить контроль над Фениксом и подчинить себе всю галактику.

Фильм выйдет в прокат 14 февраля.-0-