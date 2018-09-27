В сети появился первый трейлер фильма "Люди Икс: Темный Феникс"

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания 20th Century Fox Russia разместила на своем YouTube-канале первый трейлер фильма "Люди Икс: Темный Феникс".
Главная героиня - Джин Грей (ее играет Софи Тернер). Девушка получает суперспособности, превращающие ее в Темного Феникса, однако она оказывается не в силах совладать с собственной мощью. Людям Икс придется постараться не только спасти Джин, но и остановить инопланетную расу, которая желает получить контроль над Фениксом и подчинить себе всю галактику.
Фильм выйдет в прокат 14 февраля.-0-
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