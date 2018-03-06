В сети появился тизер нового сезона сериала "Черное зеркало"

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети появился тизер нового сезона знаменитого сериала "Черное зеркало" (Black Mirror).
Тизер доступен на странице сериала в Twitter. Он представляет собой 17-секундное видео под слоганом "Будущее будет ярче, чем когда-либо". Менее чем за сутки ролик набрал 547 тыс. просмотров.
The future will be brighter than ever. pic.twitter.com/slVeg3VPd7— Black Mirror (@blackmirror) 5 марта 2018 г.
Дата выхода новых эпизодов сериала пока не сообщается.
Сериал "Черное зеркало" выходит на телеканале Netflix и посвящен роли технологий в современной жизни. На данный момент снято четыре сезона сериала, ожидается выход пятого сезона. -0-
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