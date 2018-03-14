В Сети появился второй трейлер "Фантастических тварей"

В Интернете опубликовали второй трейлер фильма "Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда". Премьера картины ожидается в ноябре 2018 года.
Роль главного злодея исполнит Джонни Депп, а молодого директора школы чародейства и волшебства "Хогвартс" Альбуса Дамблдора сыграет Джуд Лоу.
В новом кинофильме расскажут о событиях, происходивших в волшебном мире в начале XX века, задолго до приключений, главным героем которых стал Гарри Поттер.
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