В Сети появился второй трейлер "Фантастических тварей"

В Интернете опубликовали второй трейлер фильма "Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда". Премьера картины ожидается в ноябре 2018 года.

Роль главного злодея исполнит Джонни Депп, а молодого директора школы чародейства и волшебства "Хогвартс" Альбуса Дамблдора сыграет Джуд Лоу.

В новом кинофильме расскажут о событиях, происходивших в волшебном мире в начале XX века, задолго до приключений, главным героем которых стал Гарри Поттер.