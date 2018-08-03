В Швеции из-за жары тает самая высокая точка страны

Ледник на южной оконечности горы Кебнекайсе – самой высокой точки страны - за месяц потерял 4 м снега, сообщает The Guardian.

Гора Кебнекайсе находится в 150 км к северу от полярного круга и имеет два основных пика. Южный пик покрыт ледником, а северный - нет. Высота южного ледника сегодня составляет 2097 м, что всего на 2 см выше северного пика.

Ранее высота ледника уменьшалась на 1 м ежегодно.