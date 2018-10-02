В Швеции появится музей отвратительной еды

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Мальме (Швеция) откроется музей отвратительной еды. Об этом сообщает телеканал "МИР 24" со ссылкой на The Independent.

Посетители нового заведения смогут посмотреть на блюда хаукарль (исландская вяленая селедка с запахом аммиака) и шведский сюрстремминг (квашеная сельдь, которая месяцами гниет в бочонках). В музее также покажут сыр из Сардинии с живыми личинками сырной мухи - касу марцу. Его рекомендуют есть зажмурившись, чтобы потревоженные личинки не прыгали в глаза.

Отмечается, что все излучающие запах экспонаты будут выставляться в специальных сосудах, которые исключат распространение запахов.

Как рассказал организатор выставки Сэмюэл Уэст, труднее всего было справиться с ароматом сюрстремминга, из-за которого его едва не лишили офиса.

Скоропортящиеся продукты будут заменять каждые два дня или чаще.

Выставка распахнет свои двери для посетителей 31 октября 2018 года и будет работать всего три месяца.-0-