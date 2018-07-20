В США нашли новый вид акул, похожих на персонажей из аниме

На побережье Флориды обнаружили необычный вид глубоководных акул. Глаза делают их похожими на персонажей аниме.

Live Science сообщило, что акулы не больше семидесяти сантиметров в длину. Их назвали Squalus clarkae, но в простонародье - катран Джени, в честь морского биолога Юджины Кларк. У биолога была клича "Леди-акула" и она является первой из женщин-биологов, исследующих акул.

Ученые рассказали, что двадцать видов акул Squalus практически не исследованы.

Побережье Флориды - популярное туристическое место в США. Там можно увидеть представителей Флоридской рифовой фауны. В этом месте туристы часто сталкиваются с акулами.

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