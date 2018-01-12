В США назвали лучшего актера всех времен и большинство с этим согласится

Интернет-портал Ranker провел среди своих читателей опрос, из которого стало известно имя самого популярного голливудского актера. Им оказался Том Хэнкс, зачастую не нуждающийся в представлении.

За Тома отдали голоса 22 тыс. человек. Сейчас ему 61 год и за это время Хэнкс стал дважды лауреатом премии "Оскар", четыре раза получал "Золотой глобус", отмечался на Берлинском кинофестивале, "Эмми" и других конкурсах. В его копилке также орден Почетного легиона - высшей награды Французской республики.

Вторую строчку занял Бэтт Девис ("Все о Еве", "Смерть на Ниле"), а третьим посетители назвали Марлона Брандо. Четвертое место отдали Роберту Де Ниро.

Всего в голосовании участвовали более 1 млн человек.

В топ-10 также оказались такие звезды как Джек Николсон, Джеймс Стюарт, Кэтрин Хепберн, Морган Фримен, Энтони Хопкинс и Дастин Хоффман.