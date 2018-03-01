В США после выхода "Черной пантеры" из приютов разобрали черных кошек

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. После выхода в широкий прокат фильма Marvel "Черная пантера" жители США стали активно брать черных кошек в приютах для животных. Об этом пишет журнал People.

Как рассказал волонтер одного из приютов в штате Колорадо, множество черных кошек нашли новый дом и любящих хозяев. Также он отметил, что новые владельцы дают питомцам имена в честь героев фильма. Самым популярным именем стало Т'Чалла. Также кошкам давали имена Окойе и Шури.

Сотрудник приюта отметил, что обычно черных кошек не любят из-за суеверия, что они приносят неудачи. Однако благодаря фильму "Черная пантера" они получили реальный шанс найти дом.

"Черная Пантера" - американский художественный фильм 2018 года, снятый Райаном Куглером по мотивам комиксов Стэна Ли и Джека Керби о персонаже издательства Marvel Comics. Согласно сюжету, столетия назад пять африканских племен воевали за метеорит, содержащий вибраниум. Один из воинов проглотил "сердцевидную траву", которая была поражена металлом, и получил сверхчеловеческие способности. Он стал первой Черной Пантерой и объединил все племена (кроме Джабари), чтобы сформировать народ Ваканды. Со временем вакандцы научились использовать вибраниум для разработки передовых технологий и изолировались от мира, выдавая себя за малоразвитую страну. Т'Чалла был наследным принцем Ваканды. После смерти отца он стал королем. Именно ему предстоит возродить легенду и продолжить вечную борьбу, надев маску Черной Пантеры.

В белорусский прокат фильм "Черная пантера" вышел 15 февраля 2018 года. -0-