В США в старом гараже нашли редкий "Мерседес" с опоссумом

Работники автомастерской EAS из г. Уолтема, штат Массачусетс (США), нашли в одном из заброшенных гаражей в районе Хартфорда Mercedes-Benz 190 SL 1962 г.в. Раритет простоял в гаража последние 44 года и стал домом для опоссума, передают информагентства.
Родстер некогда имел выразительный красный цвет кузова (English Red) и последний раз проходил техобслуживание во Флориде в 1974 году.
Автомобиль вымыли, привели в надлежащий вид и передали новому владельцу.
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