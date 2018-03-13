В США в старом гараже нашли редкий "Мерседес" с опоссумом

Работники автомастерской EAS из г. Уолтема, штат Массачусетс (США), нашли в одном из заброшенных гаражей в районе Хартфорда Mercedes-Benz 190 SL 1962 г.в. Раритет простоял в гаража последние 44 года и стал домом для опоссума, передают информагентства.

Родстер некогда имел выразительный красный цвет кузова (English Red) и последний раз проходил техобслуживание во Флориде в 1974 году.

Автомобиль вымыли, привели в надлежащий вид и передали новому владельцу.