В США возобновили съемки "Карточного домика"

Американская компания Netflix сообщила о начале работы над заключительным сезоном сериала "Карточный домик". Ранее, напомним, их прервали из-за скандала, связанного с исполнителем главной роли Кевином Спейси.
Скандал инициировали Энтони Рэпп и несколько коллег по сериалу. Рэпп заявил, что был жертвой домогательств со стороны Спейси в 14 лет.
После этого Netflix объявили, что данный сезон сериала станет последним. Также из него исчезнет Френк Андервуд - персонаж, которого играл Спейси.
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