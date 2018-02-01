В США возобновили съемки "Карточного домика"

Американская компания Netflix сообщила о начале работы над заключительным сезоном сериала "Карточный домик". Ранее, напомним, их прервали из-за скандала, связанного с исполнителем главной роли Кевином Спейси.

Скандал инициировали Энтони Рэпп и несколько коллег по сериалу. Рэпп заявил, что был жертвой домогательств со стороны Спейси в 14 лет.

После этого Netflix объявили, что данный сезон сериала станет последним. Также из него исчезнет Френк Андервуд - персонаж, которого играл Спейси.