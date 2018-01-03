3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Тель-Авиве сделали самую высокую в мире башню из детского конструктора. Об этом пишет Ynetnews.

Высота башни Lego Tower составляет 36 м, это сравнимо с 12-этажным домом. Ранее рекорд высоты башни из конструктора Lego был установлен в 2015 году: сотрудники итальянского подразделения компании Lego возвели строение высотой 35 м на Всемирной выставке в Милане.

Постройкой башни в Тель-Авиве занимались жители города, 26 команд собирали башню по частям, а затем соединили их на площади Ицхака Рабина. Официальная церемония открытия необычного объекта прошла еще в 2017 году - 27 декабря.

Организовав подобную "стройку", жители Тель-Авива хотели почтить память 8-летнего мальчика Омера Саяда. Ребенок увлекался конструктором, однако умер от рака.-0-