В Тихом океане обнаружена огромная пирамида

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аргентинский археолог Марсело Игазуста заявил, что обнаружил на дне Тихого океана строение гигантских размеров. Некоторые эксперты предположили, что это строение может представлять собой пирамиду, которая была частью исчезнувшей Атлантиды. Об этом пишут СМИ.

Марсело Игазуста отмечает, что обнаружил пирамиду, изучая при помощи приложения Google Earth спутниковые снимки водного пространства к западу от Мексики. Согласно предварительной информации, длина обнаруженного строения с правильными гранями составляет 14-18 м.

Позднее к изучению снимков присоединились другие ученые. Эксперты выдвинули версию, что эта пирамида могла принадлежать затонувшей цивилизации Атлантида. Согласно версии уфолога Скотта Уоринга, объект может быть внеземного происхождения.

Атлантида считается мифическим островом-государством, которое затонуло после сильного землетрясения, сопровождавшегося наводнением. Наиболее подробное описание Атлантиды известно по диалогам Платона, также есть упоминания и комментарии Геродота, Страбона, Прокла. Согласно легенде, Атлантида была поглощена морем в один день вместе со своими жителями - атлантами.-0-