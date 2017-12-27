В Тихом океане открыли новый вид осьминогов

Ученые обнаружили в Тихом океане ранее неизвестный вид осьминогов. Так, все это время их относили к гигантским осьминогам. Но как оказалось, между новым видом и гигантскими осьминогами есть определенные различия.

Несмотря на то, что гигантских осьминогов вылавливают уже не первое столетие, до этого момента никто и предположить не мог, что это не один, а целых два разных вида. Установить это помог генетический анализ.

Открытый вид головоногих обитает в районе Аляски и Берингового моря. Они предпочитают более холодные и глубокие воды чем их сородичи. В этом и кроется причина того, что вылавливают их немного реже. Так, из выловленных за последнее время осьминогов только треть относилась к новому виду.

Пока еще ученые не могут установить даже примерную численность нового вида головоногих. Также им пока не присвоили официального названия. -0-