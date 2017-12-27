В Тихом океане открыли новый вид осьминогов

Ученые обнаружили в Тихом океане ранее неизвестный вид осьминогов. Так, все это время их относили к гигантским осьминогам. Но как оказалось, между новым видом и гигантскими осьминогами есть определенные различия.
Несмотря на то, что гигантских осьминогов вылавливают уже не первое столетие, до этого момента никто и предположить не мог, что это не один, а целых два разных вида. Установить это помог генетический анализ.
Открытый вид головоногих обитает в районе Аляски и Берингового моря. Они предпочитают более холодные и глубокие воды чем их сородичи. В этом и кроется причина того, что вылавливают их немного реже. Так, из выловленных за последнее время осьминогов только треть относилась к новому виду.
Пока еще ученые не могут установить даже примерную численность нового вида головоногих. Также им пока не присвоили официального названия. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3414 BYN
|2.341 BYN
|2.352 BYN
|USD
|1.9717 BYN
|1.973 BYN
|1.985 BYN
|RUB
|3.4289 BYN
|3.395 BYN
|3.422 BYN