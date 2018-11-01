В центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге повредили полотно Сальвадора Дали

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четверо посетительниц международного центра искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге повредили полотно Сальвадора Дали. Разбито стекло и повреждена рама у картины Франсиско Гойи, сообщило ТАСС.
Эти две работы находились в связке, - это Франсиско Гойя и Сальвадор Дали. Повреждения получили работы из серии "Капричос" Гойя, которые в экспозиции были дополнены интерпретацией Дали.-0-
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