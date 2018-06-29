В Турции открыли бассейн для кошек

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на то, что кошки обычно не любят воду, в Турции построили бассейн специально для этих животных. Об этом сообщает The Daily Mail.
Все дело в том, что в Турции есть особая порода пушистых питомцев - ванская кошка, которая обожает водные процедуры. Ванская кошка обитает возле озера Ван на территории Турции. Считается, что эти зверьки любят купаться, так как ловят в воде рыбу. В последние годы число ванских кошек резко сократилось.
Эксперты местного селекционного центра решили пробудить древние гены в выращенных в неволе кошках, для чего построили и бассейн, чтобы учить котят плавать.
Исследования середины 1990-х годов показали, что в живой природе обитает всего 92 ванские кошки. После этого в Турции создали центр по восстановлению популяции ванских кошек. На сегодня в центре живут 100 кошек с котятами. Сюда с удовольствием приходят на экскурсию дети.
Чистокровные ванские кошки всегда белого окраса, а глаза у многих из них разные: один - синий, а другой зеленый.-0-
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