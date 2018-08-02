В Украине женщины-парашютистки установили мировой рекорд

2 августа, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. На аэродроме Коротич в Харьковской области в рамках международного проекта Women on Wings был установлен мировой рекорд в больших формациях. Об этом сообщает управление по делам молодежи и спорта Харьковской областной государственной администрации.

"Участие в проекте принимают представительницы 19 стран мира. Во время установления рекорда 57 женщин-скайдайверов на высоте более 5 тыс.м десантировались с трех самолетов и в свободном падении собрали большую формацию, дважды ее перестроили, продемонстрировав три фигуры. Международное достижение зарегистрировали на аэродроме Коротич судьи FAI, после чего официальное видео рекордной попытки было направлено экспертам в другие страны, и международная коллегия судей подтвердила установление мирового рекорда в категории "Большие формации с перестраиванием среди женщин", - говорится в сообщении.

Таким образом, был побит предыдущий рекорд, установленный в 2016 году в Нидерландах. Тогда участие в построении трех фигур принимали 56 спортсменок.

Женщины-скайдайверы планируют установить новые рекорды с участием 60, 62 и 64 спортсменок.-0-