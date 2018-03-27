В Великобритании открыли первый в мире памятник Дэвиду Боуи

Первый в мире памятник известному британскому певцу и композитору Дэвиду Боуи открыт в минувшее воскресенье в центре города Эйлсбери, сообщают информагентства.

Бронзовая скульптура получила название "Земной посланник". Выбор города не случаен – именно с Эйлсбери связана творческая карьера Боуи. Здесь в 1971 году он представил свой четвертый студийный альбом Hunky Dory, в 1972 году - пятый.

Скульптурная композиция представляет певца в его разных сценических образах. В памятник вмонтированы колонки, которые будут каждый час транслировать песни артиста.

За все время сценической деятельности певца было продано более 136 миллионов его пластинок. Это позволило Боуи войти в топ-10 самых успешных исполнителей популярной музыки Великобритании. В 2004 году журнал Rolling Stone поместил Боуи на 39-е место в списке "100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен". По версии этого же журнала, Боуи по праву занял 23-ю строку в рейтинге "100 величайших вокалистов всех времен".

Дэвид Боуи ушел из жизни 10 января 2016 в возрасте 69 лет.