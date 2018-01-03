В Великобритании выпустят марки с героями "Игры престолов"

Королевская почта Великобритании в скором времени выпустит серию марок, посвященную популярному сериалу "Игра престолов". Об этом сообщает ряд информационных агентств со ссылкой на официальный сайт национальной почтовой службы.

На марках будут изображены персонажи сериала, волшебные существа, а также знаменитый железный трон.

На официальном сайте почтовой службы Великобритании представлено множество комплектов с марками. Например, две марки будут стоить 1,21 фунта ($1,36), а лимитированная коллекция с главными героями телесаги будет реализована за 99 фунтов ($134,59). Также будут выпущены специальные альбомы для коллекционирования данных марок, которые поступят в продажу в конце января.-0-