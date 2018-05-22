Вблизи Юпитера обнаружили астероид, который движется по непривычной орбите

Астероид, открытый в 2015 году и названный 2015 BZ509, который, по мнению некоторых ученых, прибыл в Солнечную систему из глубокого космоса, смогли найти астрономы на орбите, проходящей вблизи Юпитера. Астрономов удивило, что астероид обращается вокруг Солнца в обратном направлении по сравнению с планетами Солнечной системы.

Была построена компьютерная модель движения небесного тела. Астрономы считают, что в Солнечной системе не могло возникнуть тело, движущееся по орбите в обратном направлении, поэтому единственное объяснение, по мнению ученых, в том, что это небесное тело появилось у другой планетной системы.

Ранее считалось, что первым космических гостем, попавшим с Солнечную систему из дальнего космоса, был астероид Оумуамуа, пролетевший в 2017 году через Солнечную систему по гиперболической орбите.