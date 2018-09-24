Ветер сменил направление водопада в Великобритании

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные порывы ветра изменили направление водопада в национальном парке Йоркшир-Дейлс в северной Англии.

Об этом сообщает портал NewsOnline.

Из-за шторма "Хелен", который обрушился на побережье Великобритании, вода из водопада в северной Англии вместо того чтобы падать вниз, начала разлетаться вверх. Порывы ветра достигали скорости почти 100 км/ч, и этого было достаточно для того, чтобы водопад так изменил свое направление.-0-