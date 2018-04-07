Ветераны космоса решили построить отель на орбите Земли

Туристические полеты в космос ветераны космической индустрии собираются претворить в жизнь. Для этого компания Orion Span планирует соорудить отель на земной орбите для путешественников.

Предполагается, что в отеле вместе с двумя членами экипажа смогут разместиться 4 человека. Станцию Orion Span будут собирать на объекте в Хьюстоне, но этот объект еще сам находится в стадии постройки. Его построят за 6-9 месяцев, а завершение сооружения космического отеля запланировано на 2022 год.

Стоимость туристического полета в космос - 9,5 миллиона долларов. В эту сумму входит подготовка к полету, сам полет туда и обратно и 12-дневное проживание в космическом отеле. Для бронирования номера в отеле придется заплатить 80 тысяч долларов. Эти деньги вернут, если полет не состоится.