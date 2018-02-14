"ВКонтакте" запустил необычную функцию в честь 14 февраля

В честь Дня всех влюбленных социальная сеть "ВКонтакте" добавила новую функцию, благодаря которой вы можете проверить свою совместимость с интересующим человеком. Расчет ведется на основании интересов, которые указал пользователь, его аудиозаписей, групп, пабликов и биографии.
Чтобы узнать совместимы ли вы, зайдите к человеку на страницу и нажмите соответствующую кнопку. Также вы можете увидеть значки, характеризующие человека. Например, спортсмен, рокер, любитель животных.
Данное нововведение будет действовать в течение 14 февраля на сайте и в мобильном приложении соцсети.-0-
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