Vogue объявил об отказе от сотрудничества с моделями младше 18 лет

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Редакция одного из самых авторитетных глянцевых журналов в мире – Vogue – приняла сенсационное решение: читатели больше не увидят на страницах Vogue моделей, которым не исполнилось 18 лет. Информация о таком решении компании размещена на их сайте.

"В этом году, в году под эгидой #MeToo, Condé Nast и другие издательства пришли к решению. Поскольку многие модели, юноши и девушки, подвергаются сексуальным домогательствам или испытывают то или иное давление, мы хотим убедиться, что все редакторские снимки сделаны в безопасной рабочей среде. Отныне только достигшие 18-летия лица будут сняты для журнала (исключая те случаи, когда подростки будут являться частью статьи, но в этом случае они будут одеты и загримированы согласно своему возрасту). Мы решили, что хватит. Больше мы не будем подвергать такому стрессу детей. Мы не можем исправить прошлое, но можем начать создавать лучшее будущее", – говорится в официальном заявлении издательского дома.-0-