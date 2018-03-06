Волны смыли прибрежные пески в Великобритании и обнажили древний лес

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В британский город Редкар прошедший шторм "Эмма" принес не только разрушения, но и дал местным жителям прогуляться по тысячелетнему лесу, сообщает британское издание Gazette Live.
Из-за шторма волны усилились и омыли весь берег. Вода смыла целый слой песка, под которым оказались окаменелые останки древнего леса. Некоторые местные жители рассмотрели пни и нашли среди них явор, дуб и иные виды деревьев.
Первое упоминание этого затопленного леса в письменных источниках относится к 1871 году в связи с обнаружением там сохранившихся рогов красного оленя и бивней дикого кабана.
Редкарский лес - это целая цепь деревьев, тянущаяся на мили от города Хатлпул и вниз по побережью. По мнению специалистов, ему около семи тысяч лет. Однако со временем он превратился лишь в окаменелую достопримечательность. В отдельных местах окаменелости изредка показывались при определенных погодных условиях, но так четко и именно в этом месте раньше их не было видно. -0-
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