Вратарь сборной Бразилии стал мемом

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вратарь сборной Бразилии Алисон Бекер стал мемом после того, как мастерски расправился с красным воздушным шаром, вылетевшим на поле во время игры Бразилии и Швейцарии на ЧМ-2018 по футболу. Об этом сообщает "Советский спорт".

Пользователи соцсетей стали активно обсуждать необычный спортивный эпизод.

Матч сборных Бразилии и Швейцарии проходил 17 июня в Ростове-на-Дону и завершился со счетом 1:1. Далее сборная Бразилии встретится 22 июня с командой из Коста-Рики.-0-