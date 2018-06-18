Вратарь сборной Бразилии стал мемом

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вратарь сборной Бразилии Алисон Бекер стал мемом после того, как мастерски расправился с красным воздушным шаром, вылетевшим на поле во время игры Бразилии и Швейцарии на ЧМ-2018 по футболу. Об этом сообщает "Советский спорт".
#Copa2018 #WorldCup pic.twitter.com/cEEhNkeaXd— Reality Social (@RealitySocial) 17 июня 2018 г.
Пользователи соцсетей стали активно обсуждать необычный спортивный эпизод.
Red ball= Me— ŚÀÑĐÏŁĘ (@Stanza_SA) 17 июня 2018 г.
Alisson= Life #BRAxSUI pic.twitter.com/5HRohtWwzD
Матч сборных Бразилии и Швейцарии проходил 17 июня в Ростове-на-Дону и завершился со счетом 1:1. Далее сборная Бразилии встретится 22 июня с командой из Коста-Рики.-0-
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