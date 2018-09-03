Всемирный День бороды отпраздновали в Швеции

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный День бороды отпраздновали 2 сентября в Швеции, сообщает телеканал CBS News.

Сотни людей собрались в Стокгольме на фестивале в честь Всемирного Дня бороды. В городе прошел парад бородачей, а также соревнование парикмахеров. По информации Reuters, парикмахер Амин Иранманеш был признан победителем конкурса.-0-