Всемирный День бороды отпраздновали в Швеции

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный День бороды отпраздновали 2 сентября в Швеции, сообщает телеканал CBS News.
Сотни людей собрались в Стокгольме на фестивале в честь Всемирного Дня бороды. В городе прошел парад бородачей, а также соревнование парикмахеров. По информации Reuters, парикмахер Амин Иранманеш был признан победителем конкурса.-0-
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