Вышел трейлер нового сезона сериала "Доктор Кто"

Появился трейлер нового сезона сериала "Доктор Кто".

Главную роль в новом сезоне сериала впервые исполнит женщина - Джоди Уиттакер. Ее предшественник Питер Капальди, снимавшийся в сериале с 2013 года, покинул проект. Видео опубликовано на Уoutube-канале BBC America.

Уиттакер станет 13-м исполнителем роли Доктора.

"Доктор Кто» - культовый британский научно-фантастический телесериал об инопланетном путешественнике во времени. Первый эпизод фильма вышел в 1963 году. В 1989 году сериал завершили, но в 2005 году возобновили.