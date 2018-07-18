Вышел трейлер нового сезона сериала "Доктор Кто"

Появился трейлер нового сезона сериала "Доктор Кто".
Главную роль в новом сезоне сериала впервые исполнит женщина - Джоди Уиттакер. Ее предшественник Питер Капальди, снимавшийся в сериале с 2013 года, покинул проект. Видео опубликовано на Уoutube-канале BBC America.
Уиттакер станет 13-м исполнителем роли Доктора.
"Доктор Кто» - культовый британский научно-фантастический телесериал об инопланетном путешественнике во времени. Первый эпизод фильма вышел в 1963 году. В 1989 году сериал завершили, но в 2005 году возобновили.
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