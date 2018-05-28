28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Записка 178 лет пролежала в чучеле пеликана. Как сообщают информагентства, ее нашли во время чистки чучела в Национальном научно-естественном музее в Киеве.
Эта записка позволила открыть тайну происхождения экспоната, сведений о нем в музее не имелось.
Выяснилось, что коллектором экспоната являлся Илья Гаврилович Вознесенский, получивший красноклювого пеликана 15 октября 1840 года. Указано и место, где птица была передана - около берегов Калифорнии в гавани Бодега. Под впечатлением от этого места Альфред Хичкок создал триллер "Птицы".-0-
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