Засуха в Австралии с высоты птичьего полета

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В восточных регионах Австралии стоит такая сильная засуха, какую не припомнят даже самые пожилые жители страны. В последние месяцы на востоке страны почти не было дождей, и поля превратились в выжженную солнцем землю, сообщает ВВС.

О масштабах бедствия можно судить по снимкам, которые фотограф агентства Reuters Дэвид Грей сделал с высоты птичьего полета. При первом взгляде, если не знать, где и когда сделаны эти фотографии, это завораживающие абстрактные снимки с самым неожиданным сочетанием цветов.

На пастбище близ города Уолджетт, которое принадлежит фермеру Мэй Мак-Каун, смогло выжить только это одиноко стоящее дерево. Оно растет около подземного источника воды.

От сильнейшей засухи пострадало 98% территории штата Новый Южный Уэльс, две трети территории штата Квинсленд. Фермеры в этих штатах вынуждены заказывать корм для скота из других регионов. В итоге содержание скота им обходится очень дорого.

Трудно поверить, но это пастбище в Новом Южном Уэльсе, близ города Тамуорт. Оно принадлежит фермеру Тому Вулластону. На снимке можно увидеть корову, которая утолила жажду и удаляется от бака с водой. "Мне кажется, я больше ничего не могу сделать, как только кормить скот и ждать, что все наладится. Но мне кажется, что засуха все время меня опережает на один шаг", - признается Том Вулластон

Правительство Австралии уже потратило $1 млрд на помощь хозяйствам, пострадавшим от засухи. Часть денег идет на организацию психологической помощи фермерам, которые из-за потери урожая переживают непростые времена.

По данным метеорологов, нынешний июль для Австралии оказался самым засушливым с 2002 года. Почти четверть урожая выращиваемых в Австралии сельскохозяйственных культур приходится на штат Новый Южный Уэльс, поэтому можно сказать, что засуха нанесла чувствительный удар по экономике страны.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл, который приезжал в пострадавшие регионы в июне, считает, что климат в этой части страны становится суше, а выпадение осадков - все менее предсказуемым.-0-

Фото Reuters