Женщина спасла лабрадора из ледяного плена в Великобритании

Инспектор организации по защите животных помогла провалившемуся в ледяную реку лабрадору Харди выбраться на землю. По сообщениям информагентств, собака провела в воде не менее часа.
Женщина-инспектор аккуратно подползла к провалившемуся псу, используя спецснаряжение, и, уговаривая его ласковыми словами, помогла выбраться наружу. Харди самостоятельно сумел добраться до берега.
После обследования выяснилось, что хотя собака поранила лапу, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3608 BYN
|2.355 BYN
|2.368 BYN
|USD
|1.9921 BYN
|1.991 BYN
|1.999 BYN
|RUB
|3.417 BYN
|3.405 BYN
|3.42 BYN