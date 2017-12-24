Женщина спасла лабрадора из ледяного плена в Великобритании

Инспектор организации по защите животных помогла провалившемуся в ледяную реку лабрадору Харди выбраться на землю. По сообщениям информагентств, собака провела в воде не менее часа.

Женщина-инспектор аккуратно подползла к провалившемуся псу, используя спецснаряжение, и, уговаривая его ласковыми словами, помогла выбраться наружу. Харди самостоятельно сумел добраться до берега.

После обследования выяснилось, что хотя собака поранила лапу, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.