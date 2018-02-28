Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова опубликовала фото с сыном

Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова показала фотографию своего сына. Снимок был опубликован в Instagram.

A post shared by Дарья Мельникова @movem.me (@melnikovadsh) on Feb 27, 2018 at 8:08am PST

В 2015 году актриса впервые стала мамой. Она родила от супруга Артура Смольянинова сына. Мельникова всячески оберегает семью от внимания прессы и журналистов. Даже имя малыша она до сих пор держит в секрете. На ее странице в Instagram редко можно найти фотографии с ее мужем, а снимки сына до этого момента она вообще не публиковала.-0-