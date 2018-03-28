Барановичское ПХО сделает ставку на комплексное производство домашнего текстиля

28 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение" сделает ставку в 2018 году на комплексное производство домашнего текстиля, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор по продажам БПХО Сергей Кукса.

В первую очередь речь идет о производственной кооперации с ОАО "Речицкий текстиль". "Они производят у себя махровые изделия (халаты, полотенца), которые являются дополнением к нашему домашнему текстилю - постельному, столовому белью. Соответственно мы делаем для них пряжу, под свои коллекции создаем им дизайны, и они по нашему заказу в единой цветовой гамме выпускают изделия", - пояснил директор по продажам. Он отметил, что формирование в этом сегменте рынка полноценной потребительской корзины в рамках одной покупки позволит увеличить прибыль от каждого заказа, повысить степень лояльности к бренду "Блакіт" и сократить импорт.

К работе по обеспечению комплексного рыночного предложения в категории домашнего текстиля предприятия приступили в сентябре 2017 года и сейчас наращивают объемы. В реализации продукции ставка делается на оптовых покупателей. "Думаю, что наше предложение особенно актуально для гостиниц, санаториев, агроусадеб", - дополнил собеседник.

Параллельно на предприятии продолжают активно работать над продвижением своей продукции на зарубежные рынки. Это касается как упрочения позиций на традиционных рынках России, Казахстана, Украины, так и поиска новых партнеров. В настоящее время в ОАО прорабатывается вопрос сотрудничества со странами Балканского полуострова, а также Финляндией, Польшей.

Результаты работы коллектива свидетельствуют о стабильной динамике увеличения отгрузки товаров на экспорт. Так, за 2017 год объем экспорта на БПХО составил $18,2 тыс. (темп роста к 2016 году - 156%). Впервые за последние годы было сформировано положительное сальдо. Планируется, что в текущем году темп роста экспорта составит не менее 120% к уровню прошлого года.-0-