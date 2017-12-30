30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" планирует открыть рейс в Казань до начала лета, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель генерального директора авиакомпании Глеб Пархамович.

"Мы сейчас работаем над открытием рейсов в следующем году, запланировали открыть два новых направления - Ростов-на-Дону и Казань. Это будет сделано к началу летнего сезона", - отметил он. В Ростов-на-Дону авиакомпания начнет летать 27 апреля 2018 года. Рейсы будут выполняться с частотой 4 раза в неделю (вылеты из Минска по понедельникам, средам, пятницам и субботам).

Что касается Казани, то, по словам Глеба Пархамовича, сейчас авиакомпания проходит необходимые процедуры - как внутригосударственные, так и в России. "Нам надо получить соответствующие разрешения, назначения на линию, подписать договор с аэропортами. Как только это будет сделано - мы сразу объявим, когда начнем летать в Казань", - подчеркнул он.

Говоря о новых рейсах в Европу в 2018 году, первый заместитель гендиректора "Белавиа" сообщил, что пока авиакомпания не планирует открывать новые направления. "Но мы начали работу по существенному увеличению количества рейсов в тех направлениях, куда уже летаем. Надеемся, что в 2018 году появится направление в Европе, куда мы будем летать два раза в день", - сказал он. Однако пока рано говорить о том, что это будет за рейс.

Также представитель авиакомпании отметил, что "Белавиа" планирует приобрести три новых самолета Embraer к летнему сезону будущего года. Лайнеры планируется получить в апреле, мае и июне.

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск и осуществляет из Минска регулярные рейсы в 49 аэропортов 28 стран. Флот авиакомпании насчитывает 26 воздушных судов (пять Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, семь Boeing 737-300, два Embraer-175, два Embraer-195, четыре CRJ-100/-200).-0-