БелАЗ поставит в Индонезию семь карьерных самосвалов грузоподъемностью 130 т

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" поставит в Индонезию семь карьерных самосвалов грузоподъемностью 130 т, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

С 2017 года компания BELAZIA совместно с ОАО "БелАЗ" работала над проектом поставки карьерной техники БелАЗ в адрес индонезийского партнера PT. Tambang Raya Usaha. "В этот период представители компании посещали предприятие для ознакомления с производственными мощностями, производимой продукцией, а также проведения деловых переговоров. По результатам проделанной работы в марте между ОАО "БелАЗ" и компанией BELAZIA подписан контракт на поставку семи единиц карьерных самосвалов БелАЗ-75131 грузоподъемностью 130 т в адрес PT. Tambang Raya Usaha", - рассказали на предприятии.

На БелАЗе пояснили, что данный проект является стратегическим для региона Юго-Восточной Азии, так как подразумевает полную замену парка карьерных самосвалов Komatsu, ранее работавших в карьере.

Для индонезийских потребителей техника выполнена в тропическом исполнении деталей и узлов. Карьерные самосвалы отличаются от базовой комплектации следующими опциями: тонированные стекла кабины оператора; водительское сиденье повышенной комфортности с трехточечным ремнем безопасности; система быстрой заправки топливом, охлаждающей жидкостью и маслом; дополнительный фильтр-сепаратор топлива; система видеообзора по контуру карьерного самосвала, состоящая из четырех видеокамер; система контроля загрузки и расхода топлива с функцией отслеживания в реальном времени загрузки самосвала, времени цикла, счетчика циклов, работы двигателя, работы трансмиссии, записи данных о загрузке самосвала, отображение и запись ошибок двигателя, гидравлических систем (система глобального мониторинга транспортного средства).

"Эффективная реализация совместных проектов с деловыми партнерами стран Юго-Восточного региона и положительные отзывы о продукции Белорусского автозавода от потребителей свидетельствуют о том, что БелАЗ - это не только техника, позволяющая высокоэффективно решать сложные производственные задачи, но и надежный деловой партнер", - подчеркнули на предприятии.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях. По результатам 2017 года БелАЗ занимает вторую строчку в рейтинге производителей карьерной техники по объемам реализации карьерных самосвалов большой грузоподъемности.-0-