БелАЗ в 2017 году увеличил экспорт почти на 85%

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Темп роста экспорта продукции ОАО "БелАЗ" в 2017 году составил 184,8% к уровню 2016 года, в абсолютном выражении объем экспорта увеличился на $349 млн. Такая информация размещена на сайте предприятия, сообщает БЕЛТА.

"С каждым годом предприятие укрепляет позиции на рынках ближнего и дальнего зарубежья, расширяя географию экспорта, наращивая объемы производства, совершенствуя качество и надежность техники", - говорится в сообщении.

Темп роста объема производства промышленной продукции в действующих ценах составил 187,2% по отношению к 2016 году. Производство техники увеличилось на 389 единиц до 913. "За 2017 год произведен 621 карьерный самосвал особо большой грузоподъемности (90 т и выше), что является рекордным значением за всю историю предприятия", - подчеркнули в пресс-службе.

Чистая прибыль БелАЗа за 2017 год увеличилась в 14,5 раза. Внешняя дебиторская задолженность за январь-ноябрь 2017 года снизилась на 24,7%, или на Br173,4 млн. Темп роста инвестиций в прошлом году в сопоставимых ценах к уровню 2016 года составит 140,7%. В одном из цехов основного производства продолжается реализация масштабного проекта по внедрению высокопроизводительных мощностей по окрашиванию деталей и узлов карьерных самосвалов на уровне передовых мировых аналогов.

Численность работающих на предприятии за 2017 год увеличилась на 875 человек. Среднемесячная заработная плата по итогам года выросла в 1,4 раза и составила Br1 217.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях. За 70-летнюю историю предприятия выпущено более 500 различных модификаций карьерных самосвалов и машин специального назначения, собрано 146 тыс. единиц техники. География поставок которых насчитывает 72 страны.-0-