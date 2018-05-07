7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БЕЛАЗ" впервые получит материальную компенсацию за незаконное использование его товарного знака. Такая информация размещена на сайте предприятия, сообщает БЕЛТА.

Арбитражный суд Хакасии в августе 2017 года привлек к административной ответственности директора организации "РосБелСервис" за незаконное использование товарного знака "БЕЛАЗ". Вся продукция признана контрафактной, по решению суда она изъята из оборота и уничтожена. После вступления в силу решения суда о привлечении виновного к административной ответственности БЕЛАЗ подал иск о получении денежной компенсации за незаконное использование его товарного знака. И в апреле 2018 года Арбитражный суд Хакасии принял решение о взыскании денежных средств в пользу ОАО "БЕЛАЗ".

"Таким образом, впервые в истории предприятия создан прецедент, когда завод получит материальную компенсацию за незаконное использование его товарного знака", - отметили на предприятии.

Работа в этом направлении ведется и в других регионах России. Так, в феврале 2018 года благодаря совместным усилиям правоохранительных органов и представителей БЕЛАЗа в Нижнем Новгороде изъята контрафактная продукция, поддельные сертификаты качества на нее. ОАО "БЕЛАЗ" был подан иск в арбитражный суд, решение по этому делу уже вступило в силу: ООО "ТК Веллис" привлечено к административной ответственности, на организацию наложен штраф в размере 50 тыс. российских рублей, продукция конфискована для уничтожения.

В Смоленске сейчас проводится доследственная проверка по факту обнаружения контрафактной продукции и незаконного использования товарного знака "БЕЛАЗ". Более того, в ходе осмотра склада, где хранилась товарная продукция, были обнаружены поддельные штампы для кислотного травления со словами "БЕЛАЗ" и "ОТК 260". Назначены необходимые экспертизы, со склада изъято 179 наименований контрафактной продукции с товарным знаком "БЕЛАЗ".

За 2017 год и с начала нынешнего года за использование слова "БЕЛАЗ" в названиях своих организаций либо доменных имен ОАО "БЕЛАЗ" было предъявлено 17 исков в арбитражные суды России, из них по 15-и искам дела рассмотрены и все решения вынесены в пользу БЕЛАЗа.

На официальном сайте ОАО "БЕЛАЗ" в разделе "Сервис и запчасти" размещен список организаций, которые производят и реализуют неоригинальные запчасти либо незаконно используют товарный знак "БЕЛАЗ". Это 242 организации с указанием всех необходимых данных. "Любой конечный потребитель, зайдя на сайт, может для себя решить, иметь ли ему дело с контрагентом, особенно с тем, кто в "черном списке". Информация поддерживается в актуальном состоянии", - отметили на предприятии.-0-